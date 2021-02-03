Общество

Россиян защитят от обмана при страховании

С апреля 2021 года страховщики и агенты должны будут предоставлять клиентам паспорта полисов с объяснением основных условий и рисков. Такие ключевые информационные документы (КИД) станут обязательны для девяти самых массовых видов страхования, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Разъяснения будут предоставляться по страхованию граждан, выезжающих за рубеж; банковских карт; мобильных устройств; недвижимости, кроме риска ЧС; транспорта; страхованию на время авиаперевозки; дополнительному страхованию автогражданской ответственности; от несчастного случая в автомобиле и гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при пользовании жильем.

КИДы помогут улучшить понимание клиентами характеристик различных продуктов и увеличат прозрачность страхования, считает аналитик «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. Сейчас потребителям часто могут давать различную информацию по одним и тем же полисам.

Такие паспорта страховок вводятся, чтобы предотвратить навязывание дополнительных услуг клиентам, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Воротилина. Однако КИДы могут превратиться в очередную бумажку, которую будут подписывать не читая.