Общество

Минздрав представил список лекарств для лечения от коронавируса

Препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа могут быть использованы при лечении заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Это следует из новой версии временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике и лечению COVID-19, опубликованных 8 февраля.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа. Для некоторых препаратов имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», - говорится в рекомендациях, пишет ТАСС.

При этом отмечается, что результаты клинического исследования по оценке эффективности и безопасности фавипиравира позволяют разрешить применение препарата не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях. «Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возможно назначение препаратов с предполагаемой этиотропной эффективностью "off-label" (то есть применение с медицинской целью не соответствует инструкции по медицинскому применению), при этом их назначение должно соответствовать этическим нормам, рекомендованным ВОЗ», - следует из документа.

При этом все препараты противопоказаны беременным женщинам, они могут принимать только рекомбинантный ИФН-α2b, обратили внимание в ведомстве.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 967 281 случай заражения, выздоровели 3 456 210 человек, умер 76 661. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.