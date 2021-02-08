Общество

Псковские работодатели должны направить в ПФР информацию о сотрудниках до 15 февраля

Отделение ПФР по Псковской области напоминает о необходимости представления сведений о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД в срок до 15 февраля 2021 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, информацию необходимо подать на тех сотрудников, у которых в течение 2020 года не было кадровых изменений (то есть они не увольнялись, не переводились и не подавали заявление о выборе формы трудовой книжки). В сведениях по форме СЗВ-ТД необходимо отразить информацию о трудовой деятельности работника (в том числе работающего по совместительству) по состоянию на 1 января 2020 года (последняя запись в трудовой книжке, предшествующая 01.01.2020 года).

При этом следует учитывать, если последняя запись в трудовой книжке до 01.01.2020 года - «Переименование организации», то следует отразить предыдущую запись о трудовой деятельности работника. Например, в трудовой книжке указаны следующие записи: 01.03.2013 - прием, 06.09.2016 - перевод, 30.12.2018-переименование. Необходимо указать в форме СЗВ-ТД кадровое мероприятие – перевод.

В отношении работников, с которыми заключен договор гражданско-правового характера, обязанность представления сведений о трудовой деятельности отсутствует.

Кроме того, с 28 января текущего года вступила в силу часть 2 ст. 15.33.2 КОАП, согласно которой представление неполных или недостоверных сведений о трудовой деятельности, влечет наложение административного штрафа. Информация о непредставлении сведений по форме СЗВ-ТД в установленный срок, либо о представлении неполных или недостоверных сведений передается в Роструд.

В январе сведения о трудовой деятельности сдали 1602 работодателя региона за 25006 работников.