Общество

Определен призовой фонд фотоконкурса в рамках Сретенского бала

Определен призовой фонд фотоконкурса, который пройдет в рамках Сретенского молодежного бала. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Участник, занявший третье место и участник, победивший в конкурсе зрительских симпатий, получат карты памяти на 64 ГБ. Автор фотографии, который займет второе место, будет награжден штативом для телефона. Победитель конкурса фотографий получит внешний аккумулятор. Участнику, получившему гран-при, будет вручена беспроводная клавиатура и мышь.

Напомним, подать заявку на участие в конкурсе можно до 12 февраля. Фотография должна соответствовать тематике Сретенского бала. В частности, фотография может быть сделана на самом мероприятии. Работу необходимо сопроводить цитатой про бал из мировой художественной литературы, дневниковых записей или воспоминаний выдающихся личностей XVIII – XX веков.

В конкурсе могут принять участие как профессиональные, так и непрофессиональные фотографы Пскова и Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет. Для участия необходимо отправить фотографию, соответствующую заявленной теме, на e-mail: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Фотография» и «Важное».