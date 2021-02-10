Общество

Большинство участников опроса ПЛН выступают против мата в соцсетях

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (65,11%) поддерживают закон, не допускающий распространения публикаций с нецензурной бранью и противоправным контентом в Сети. В опросе приняли участие 619 человек.

«Для общества важно, чтобы соцсети были территорией закона, а не "помойкой", где все дозволено», - считают респонденты.

Против запрета нецензурной лексики в соцсетях выступили 27,14% опрошенных, а 3,55% указали на то, что материться или нет - это личное дело каждого.

1,94% читателей отметили, что испытывают стыд от увиденного в Сети, 2,26% опрошенных это не беспокоит.

Сейчас на сайте ПЛН можно принять участие в новом опросе на тему «Как вы относитесь к появлению в школах советников по воспитанию для обсуждения с детьми политических тем?».