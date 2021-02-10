Общество

Новости в интернете читают 56% россиян - опрос

За последний месяц 56% россиян случалось читать новости в интернете. 16% сказали, что этого не делали, показал опрос Фонда «Общественное мнение». Чаще всего пользователи ищут новости через агрегаторы (39%), на втором месте соцсети (19%).

По сравнению с 2018 года выросла популярность Instagram как площадки для чтения новостей: в 2018 году из Instagram новости узнавали 4% опрошенных, в январе 2021 года – 10%.

На вопрос «На каких форумах, блогах, сайтах социальных сетей, в каких мессенджерах вы обычно узнаете новости, информационные сообщения», 13% ответили - «ВКонтакте», 10% - в Instagram, по 8% - в WhatsApp, Viber и в Telegram. 5% опрошенных узнают новости из «Одноклассников», 4% - из Facebook, 2% - из Twitter.

На вопрос о выборе поисковика для чтения новостей 34% респондентов ответили, что читают их в «Яндексе», 17% - в Gооgle, 6% - в Mail.ru.

Никогда не пользовались интернетом 24% опрошенных.