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Общество

Банк «Открытие»: Жители СЗФО назвали лучшее место для первого свидания

11.02.2021 17:14|ПсковКомментариев: 0

Кафе в качестве самого подходящего места для первого свидания назвали треть жителей Санкт-Петербурга. При этом 69% мужчин и 53% женщин убеждены, что на первом свидании в кафе должен платить мужчина. Это наименьшие показатели в стране – особенно ярко на общероссийском фоне выделились петербурженки, которые значительно больше жительниц других регионов уверены, что такие мелочи не имеют значения. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» накануне Дня святого Валентина*.

В целом, как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, 29% опрошенных жительниц Санкт-Петербурга ответили, что ни имеет значения, кто оплачивает счет на первом свидании в кафе. Это в два раза больше и среднего показателя в целом по стране – 16%, и тем более результата опроса жительниц Москвы, из которых лишь 13% выбрали данный неопределенный вариант ответа.

Не придает значения вопросу оплаты счета и каждый пятый мужчина в Петербурге, тогда как в целом по стране доля мужчин с таким пренебрежительным отношением к финансовой подоплеке первого свидания составляет лишь 16%. При этом впрямую о том, что платить по счету должна женщина, не ответил никто из респондентов в Петербурге – вне зависимости от их гендерной принадлежности. Тогда как, например, в Москве этот вариант выбрали 4% женщин и 1% мужчин.

Примечательно, что за то, чтобы разделить счет поровну, в Санкт-Петербурге выступили 18% женщин и 10% мужчин. В целом по стране аналогичные ответы дали 15% женщин и 10% мужчин.

Кафе или ресторан в качестве самого подходящего места для первого свидания назвали 32% жителей Санкт-Петербурга, тогда как за встречу на свежем воздухе выступили 41% респондентов. Для 16% жителей города место первого свидания, как оказалось, не имеет значения. А вот театр, кинотеатр или концерт выбрали всего 8% опрошенных. И лишь 3% респондентов готовы на первое свидание у себя дома.

Санкт-Петербург стал абсолютным лидером и по доле людей, которые на первом свидании не будут требовать от потенциального партнера отрицательный тест на COVID-19. Лишь 4% респондентов Северной столицы считают уместным требование такого рода, тогда как в целом по стране доля таких людей составила 10%, в Москве и Московской области – 12%, а на Северном Кавказе и вовсе достигла 23%. 56% петербуржцев сочли такое требование неприличным, 26% ответили, что не боятся заболеть, а 10% спокойны, поскольку уже переболели COVID-19.

*Опрос проведен банком «Открытие» 5 - 9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18 - 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Теги: #банк #открытие #свидание
Источник: Псковская Лента Новостей
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