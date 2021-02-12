Общество

Блошиный дерматит и грибок: псковская ветлаборатория поделилась итогами работы в январе

Псковская областная ветлаборатория поделилась итогами работы в январе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, при исследовании на гельминтозы выявили по одному случаю фасциолеза, кишечного и легочного стронгилятоза у крупного рогатого скота (интенсивность инвазии низкая).

Кроме того, выявили один случай мюллериоза, кишечного и легочного стронгилятоза и эймериоза у мелкого рогатого скота (интенсивность инвазии низкая).

При микроскопическом исследовании волос и соскобов у девяти собак и двух кошек обнаружили споры грибка Microsporum – возбудителя микроспории (стригущего лишая) животных и человека. У одной собаки был обнаружен клещ Demodex canis – возбудитель демодекоза собак, блохи Ctenocephalides canis – возбудители аллергического блошиного дерматита собак, а также переносчики личинок ленточного гельминта Dipilidium caninum (огуречного цепня) - возбудителя дипилидиоза собак и человека.