Общество

В ПФР разъяснили, кто имеет право на выплаты по уходу за нетрудоспособными лицами

Отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области разъяснило условия установления выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами в связи с большим количеством обращений, поступающих от жителей региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения, компенсационные выплаты в размере 1200 рублей устанавливаются неработающим трудоспособным гражданам, ухаживающим за нетрудоспособными гражданами – инвалидами 1 группы; престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения; и гражданами, достигшими возраста 80 лет.

Также выплаты устанавливаются неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы. Родителю или опекуну выплачивается 10000 рублей, а другим лицам – 1200 рублей.

Период ухода за данными категориями граждан засчитывается в страховой стаж: за каждый год ухода помощник получает 1,8 пенсионных коэффициента. Это позволяет ухаживающим лицам формировать свою страховую пенсию, отметили в ОПФР.

Получатель выплаты не должен иметь никаких источников дохода, включая пособие по безработице и пенсию.

Выплата производится независимо от того, проживает ли инвалид или престарелый совместно с ухаживающим или является членом его семьи, и начисляется вместе с пенсией пенсионера, за которым осуществляется уход.

Подать заявление об установлении выплаты можно через портал госуслуг или электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

Также для установления выплаты лицу, осуществляющему уход и пенсионеру, нуждающемуся в уходе можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.

Лица, являющиеся опекунами или приемными родителями на основании договоров об осуществлении опеки и попечительства на возмездной основе или по договору о приемной семье, признаются работающими, и выплаты по уходу им не устанавливаются.

Сотрудники Пенсионного фонда также обратили внимание, что в случае трудоустройства ухаживающего гражданина или наступления пенсионного возраста, либо помещения инвалида или престарелого человека в стационарное учреждение социального обслуживания выплата компенсации прекращается. Поэтому, чтобы не возникло переплат, которые придется возвращать добровольно или в судебном порядке, необходимо в пятидневный срок известить об этом территориальное управление Пенсионного фонда.

Кроме того, прекращение выплаты по уходу может произойти и по другим причинам (призыв в армию, заключение под стражу, и т. д.). В этом случае обязанность сообщить о прекращении ухода возлагается на самого нетрудоспособного гражданина. В противном случае суммы переплаты также подлежат возврату в Пенсионный фонд.