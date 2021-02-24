Общество

Почти 40% опрошенных читателей ПЛН не имеют денег на посещение кафе

38,69% читателей Псковской Ленты Новостей, отвечая на вопрос, своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи, заявили, что не имеют денег на посещение кафе. Всего в опросе приняли участие 429 человек.

Большинство респондентов (48,48%) не увидели смысла в принятых мерах - они считают, что несколько часов ограничений ни на что не влияют.

3,96% читателей уверены, что увеличить часы работы общепита нужно было еще до Нового года, когда эта сфера терпела убытки. 0,70% респондентов поддержали решение властей как предприниматели.

6,76% полагают, что послабление ограничений недопустимо, поскольку коронавирус продолжают забирать жизни людей.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: как вы относитесь к идее ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников - до 80 и 100 кг?