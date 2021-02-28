Чем прививают от клещевого энцефалита и столбняка, рассказали в псковской инфекционке

Специалисты Псковской областной инфекционной больницы в своем инстаграм-аккаунте ответили на вопрос подписчика, какой вакциной можно привиться от клещевого энцефалита и столбняка взрослому человеку.
«Вакцинация проводится после окончания клещевого сезона, ориентировочно с ноября», - напомнили в учреждении. В настоящий момент для применения на территории России разрешены шесть вакцин – две российских и четыре импортных.
Для взрослых:
От столбняка делают вакцину АКДС. Ревакцинация взрослых проводится каждые десять лет.