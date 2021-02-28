Общество

В Куньинском районе многодетному отцу помогли организовать выход в интернет

Многодетный отец из деревни Пухтево (Куньинский район) обратился в благотворительный фонд «Земляки» с просьбой помочь в приобретении Wi-Fi-роутера, так как у детей не было возможности выполнять домашние задания во время дистанционного обучения. Фонд оказал обратившемуся материальную поддержку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Кроме того, по решению совета районного представительства фонда двум женщинам выделили средства на покупку лекарств. Безработной жительнице деревни Встеселово медикаменты потребовались для восстановления организма после перенесенной болезни, а жительнице деревни Усмынь – в связи с наличием хронического обструктивного бронхита.

Кроме того, жительнице деревни Частые, оставшейся без работы, фонд выделил средства на продукты питания первой необходимости.

Напомним, что представительства фонда «Земляки» работают во всех районах региона. Благотворительная организация была создана в конце 2016 года по инициативе депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского.