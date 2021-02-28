Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
Где заказать дом мечты?
счет за воду - оплати задолженность без пени
Новая кровь — это всегда хорошо
Подарки, которые не забываются
Знак качества фабрики обуви Nordman
Жить и строить нацпроекты помогают
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 28.02.2021 21:568 Михаил Ведерников: Снижения динамики распространения COVID-19 не наблюдается 01.03.2021 17:010 Многодетной матери из Бежаниц не дали медаль «Рожденному на земле Псковской» 01.03.2021 16:470 Организаторов незаконной миграции в Белоруссию осудили в Псковской области 01.03.2021 16:170 Экс-проректор ПсковГУ Инна Андреянова ушла работать в НовГУ 01.03.2021 16:002 Псковичи возмущены вырубкой деревьев на улице Труда 01.03.2021 15:362 Большинство участников опроса ПЛН считают, что чиновников надо ограничить в весе
 
 
 
Самое популярное 24.02.2021 12:2222 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 22.02.2021 11:366 Женщина-водитель погибла при столкновении трех автомобилей в Псковской области 24.02.2021 11:547 Интерактив: Апокалипсис в травмпункте 01.03.2021 09:243 Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем 22.02.2021 20:454 Михаил Ведерников рассказал, что осталось за кадром визита Михаила Мишустина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичи возмущены вырубкой деревьев на улице Труда

01.03.2021 16:00|ПсковКомментариев: 2

Жители Пскова в группе «Контроль. Псков» в социальной сети Facebook возмущены вырубкой деревьев на улице Труда вблизи храма Спаса Нерукотворного Образа с Жабьей Лавицы.

Фото здесь и далее: Вера Степанова / группа «Контроль. Псков» в социальной сети Facebook

«Где стол был яств, там гроб стоит... Кроме этих строк Державина, никакие другие в голову не идут. Это сквер рядом с храмом Спаса Нерукотворного образа. Оставляют после себя пустыню. И возле дороги спилили, и, судя по обвязанному дереву, еще придут. На Завеличье нет зелени, пусть и на Запсковье не будет», - негодует псковичка в группе.

«Такая вот варварская "обрезка" еще может худо-бедно сработать на тополях... Но липы она просто убивает. А липа - одно из основных деревьев уходящего Пскова», - поддержал ее мужчина. «Уничтожают "легкие" города», - подытожила местная жительница.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей объяснил спиливание деревьев на улице Труда.

Он рассказал, что указанные деревья обследовала комиссия 10 сентября 2020 года, в состав которой входила депутат гордумы по округу №13 Галина Неваленная. «Я председатель комиссии, я утверждал этот акт», - пояснил Николай Баринов.

«Деревья сносило муниципальное казенное учреждение города Пскова "Служба благоустройства города". На улице Труда еще тьма деревьев будет сноситься. Они только четыре снесли. Будем продолжать», - рассказал руководитель УГХ.

Причиной сноса деревьев Николай Баринов назвал их неудовлетворительное состояние. «Имеют сухие ветви, дупла, есть угроза падения», - добавил он.

Теги: #администрация Пскова #угх #псков #вырубка деревьев
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов?
В опросе приняло участие 28 человек
01.03.2021, 17:240 Великолучанин сдал в пункт приема металла украденные автозапчасти 01.03.2021, 17:160 Эксперты расскажут псковичам, как грамотно провести сделку с недвижимостью 01.03.2021, 17:090 Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть по привлекательной цене 01.03.2021, 17:010 Многодетной матери из Бежаниц не дали медаль «Рожденному на земле Псковской»
01.03.2021, 16:560 Один человек пострадал при съезде в кювет «Хендая» в Стругокрасненском районе 01.03.2021, 16:560 «Метель» и «Пиковую даму» покажет псковский театр 2 и 3 марта 01.03.2021, 16:470 Организаторов незаконной миграции в Белоруссию осудили в Псковской области 01.03.2021, 16:314 Экс-президента Франции приговорили к году тюрьмы по делу о коррупции
01.03.2021, 16:260 Псковский театр опубликовал программу «Данилов-феста» 01.03.2021, 16:170 Экс-проректор ПсковГУ Инна Андреянова ушла работать в НовГУ 01.03.2021, 16:110 Пьяного водителя остановили на Юбилейной улице в Пскове 01.03.2021, 16:010 Реплика Донецкого: Так ли уж безобиден фэтшейминг Жириновского?
01.03.2021, 16:002 Псковичи возмущены вырубкой деревьев на улице Труда 01.03.2021, 15:425 Псковская область получит более 2 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту 01.03.2021, 15:362 Большинство участников опроса ПЛН считают, что чиновников надо ограничить в весе 01.03.2021, 15:260 Три человека пострадали при опрокидывании ВАЗа в Псковском районе. ФОТО
01.03.2021, 15:240 Конкурс на право размещения сезонных торговых объектов проходит в Пскове 01.03.2021, 15:200 «Лада Калина» опрокинулась на дороге Псков - Муровицы 01.03.2021, 15:160 Работодателю все сложнее быть социально ответственным — Игорь Иванов 01.03.2021, 15:090 Первый спектакль для слабовидящих зрителей представили в псковском театре
01.03.2021, 15:021 Псков вошел в тройку самых бюджетных мест для путешествий из Москвы 01.03.2021, 14:591 Семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах главы Порховского района 01.03.2021, 14:410 Пскович возглавил комитет Российской автомобильной федерации по мобильности 01.03.2021, 14:353 В Кремле раскритиковали западные доклады о росте цен на продукты в России
01.03.2021, 14:311 В Сбербанке утвердили принципы применения искусственного интеллекта 01.03.2021, 14:200 В Куньинском районе многодетному отцу помогли организовать выход в интернет 01.03.2021, 14:090 Виртуальную выставку подготовили ко Дню кошек в «Михайловском» 01.03.2021, 14:042 До конца недели на перекрестке Рижского и Юбилейной будет работать регулировщик
01.03.2021, 13:570 Соревнования по мини-футболу среди ветеранов прошли в Великих Луках 01.03.2021, 13:450 Дорожный рабочий погиб в результате ДТП в Усвятском районе 01.03.2021, 13:270 Корпоративный кредитный портфель банка «Открытие» превысил 1 трлн рублей 01.03.2021, 13:190 Псковские пловцы завоевали медали на чемпионате и первенстве Северо-Запада
01.03.2021, 13:120 «Единая Россия» проведет праймериз к думским выборам по открытой модели 01.03.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 01.03.2021, 13:000 До 10 лет лишения свободы грозит великолучанину за поножовщину 01.03.2021, 12:560 Псковские каратисты вернулись с наградами с Первенства Северо-Запада
01.03.2021, 12:500 Концерт в память о бойцах 6-й роты прошел в 76-й дивизии ВДВ 01.03.2021, 12:461 Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове в марте. ПРОГРАММА 01.03.2021, 12:423 Более 60% россиян считают COVID-19 новой формой биологического оружия 01.03.2021, 12:360 Пскович стал серебряным призером международного турнира по пауэрлифтингу
01.03.2021, 12:320 Жительница Пыталово перевела мошенникам более 600 тысяч рублей 01.03.2021, 12:280 Псковичей приглашают на концерт чешского композитора 01.03.2021, 12:110 В Пскове стартовало открытое первенство города по шахматам 01.03.2021, 12:080 МЧС обучает общественных спасателей в Пскове
01.03.2021, 12:030 Банк «Открытие» поддержал клиентов во время пандемии на 162,6 млрд рублей 01.03.2021, 11:570 Глава Великих Лук: Мы будем всегда помнить о подвиге псковских десантников 01.03.2021, 11:440 «Постскриптум»: О подготовке партий к выборам и «таянии» асфальта 01.03.2021, 11:420 Росгвардейцы задержали похитителей электроприборов в Пскове
01.03.2021, 11:330 Свечи в память о бойцах 6-й роты зажгли под Псковом 01.03.2021, 11:310 Оштрафован водитель, устроивший тройное ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 01.03.2021, 11:213 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 169 01.03.2021, 11:130 Память бойцов 6-й роты почтили в Черехе. ВИДЕО
01.03.2021, 11:020 «Беседка»: Председатель Псковского облсовпрофа о социальной ответственности бизнеса 01.03.2021, 11:010 В «управляйке» ответили на жалобу псковички о нашествии мышей 01.03.2021, 10:370 Областная спартакиада школьников по самбо завершилась в Пскове 01.03.2021, 10:340 «Мерседес Бенц» загорелся на улице Луговой в Пскове
01.03.2021, 10:200 Новая программа льготного кредитования бизнеса утверждена в России 01.03.2021, 10:114 Романтический ужин: 6 рецептов от «Прасковьи Молочковой» 01.03.2021, 09:590 В Палкинском районе расследуют уголовное дело по факту фиктивной регистрации 01.03.2021, 09:500 Прокуратура потребовала осветить опасный участок дороги в Новоржевском районе
01.03.2021, 09:430 Более 2 тысяч нарушений пресекли за неделю псковские сотрудники ГИБДД 01.03.2021, 09:404 В Эстонии вступили в силу новые ограничения из-за COVID-19 01.03.2021, 09:370 В Пскове за многомиллионные хищения осужден военнослужащий-участник организованной группы 01.03.2021, 09:300 Псковичку оштрафовали за незаконную покупку мефедрона
01.03.2021, 09:243 Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем 01.03.2021, 09:140 Малый и средний бизнес просит о дополнительной господдержке 01.03.2021, 09:002 Аномальное тепло ожидается в европейской части России 01.03.2021, 08:570 Пожилая женщина погибла при пожаре в Пскове
01.03.2021, 08:530 Пять человек разыскивают по делу о нападении на псковских десантников в Чечне 01.03.2021, 08:390 Правила начисления детских пособий изменились в России 01.03.2021, 08:270 Горячую линию по оказанию психолого-педагогической помощи запустили для родителей в России 01.03.2021, 08:151 ВОЗ: Менее 10% населения мира имеют антитела к COVID-19
01.03.2021, 08:024 Приоритет при поступлении в вузы получат дети из многодетных семей 01.03.2021, 07:460 Весной россиян ждут три короткие рабочие недели 01.03.2021, 07:340 Жители Псковской и Ленинградской областей обвиняются в хищении топлива из нефтепровода 01.03.2021, 07:170 На российских дорогах появится новый знак
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.