Общество

Псковичи возмущены вырубкой деревьев на улице Труда

Жители Пскова в группе «Контроль. Псков» в социальной сети Facebook возмущены вырубкой деревьев на улице Труда вблизи храма Спаса Нерукотворного Образа с Жабьей Лавицы.

Фото здесь и далее: Вера Степанова / группа «Контроль. Псков» в социальной сети Facebook

«Где стол был яств, там гроб стоит... Кроме этих строк Державина, никакие другие в голову не идут. Это сквер рядом с храмом Спаса Нерукотворного образа. Оставляют после себя пустыню. И возле дороги спилили, и, судя по обвязанному дереву, еще придут. На Завеличье нет зелени, пусть и на Запсковье не будет», - негодует псковичка в группе.

«Такая вот варварская "обрезка" еще может худо-бедно сработать на тополях... Но липы она просто убивает. А липа - одно из основных деревьев уходящего Пскова», - поддержал ее мужчина. «Уничтожают "легкие" города», - подытожила местная жительница.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей объяснил спиливание деревьев на улице Труда.

Он рассказал, что указанные деревья обследовала комиссия 10 сентября 2020 года, в состав которой входила депутат гордумы по округу №13 Галина Неваленная. «Я председатель комиссии, я утверждал этот акт», - пояснил Николай Баринов.

«Деревья сносило муниципальное казенное учреждение города Пскова "Служба благоустройства города". На улице Труда еще тьма деревьев будет сноситься. Они только четыре снесли. Будем продолжать», - рассказал руководитель УГХ.

Причиной сноса деревьев Николай Баринов назвал их неудовлетворительное состояние. «Имеют сухие ветви, дупла, есть угроза падения», - добавил он.