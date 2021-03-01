Общество

Реабилитацию для переболевших коронавирусом организуют в горбольнице Пскова

Реабилитацию для переболевших коронавирусом организуют на базе кардиологического отделения Псковской городской больницы. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе осмотра медучреждения губернатором Михаилом Ведерниковым 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хотим добавить новое направление – реабилитацию и предусмотреть расширение функционала на бронхо-легочную патологию», - отметила Марина Гаращенко.

Главный врач медучреждения, депутат Псковского областного Собрания Алексей Васильев уточнил, что планируется оборудовать 50-60 коек.

Марина Гаращенко указала на то, что за счет средств федерального бюджета докупят необходимое актуальное оборудование для таких пациентов. «Их много и они требуют поддержки. Это будет ноу-хау в регионе», - подчеркнула она.