Огуречный цепень обнаружен у кошки в Псковской области при исследовании на гельминтозы в феврале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной ветлаборатории.
Всего в прошлом месяце был выявлен лишь один случай дипилидиоза (поражение огуречным цепнем). Отметим, что длина стробила этого гельминта достигает 500 мм при максимальной ширине 2,5-3 мм.
Кроме того, в феврале при исследовании на гельминтозы специалисты выявили:
- у крупного рогатого скота 8 случаев кишечного стронгилятоза (интенсивность инвазии низкая);
- у мелкого рогатого скота 5 случаев легочного стронгилятоза (интенсивность инвазии низкая), 3 случая кишечного стронгилятоза (интенсивность инвазии низкая), 1 случай стронгилоидоза (интенсивность инвазии низкая);
- у лошадей 1 случай параскаридоза (интенсивность инвазии низкая), 1 случай кишечного стронгилятоза (интенсивность инвазии низкая);
При исследованиях на грибковые заболевания кожи выявили:
- у собак 7 случаев микроспории (стригущего лишая), 2 случая малассезиоза (дрожжевой микоз);
- у кошек 1 случай микроспории;
- у мелкого рогатого скота 1 случай микроспории.
При исследованиях на арахноэнтомозы животных выявили:
- у собак 1 случай саркоптоза (чесотки);
- у мелкого рогатого скота 1 случай бовиколеза (поражение власоедами).
При исследованиях пчел на паразитарные болезни установлен один случай варроатоза – поражение клещами рода Varroa (сильная степень поражения).