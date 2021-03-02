Общество

Огуречный цепень обнаружен у кошки в Псковской области

Огуречный цепень обнаружен у кошки в Псковской области при исследовании на гельминтозы в феврале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной ветлаборатории.

Всего в прошлом месяце был выявлен лишь один случай дипилидиоза (поражение огуречным цепнем). Отметим, что длина стробила этого гельминта достигает 500 мм при максимальной ширине 2,5-3 мм.

Кроме того, в феврале при исследовании на гельминтозы специалисты выявили:

у крупного рогатого скота 8 случаев кишечного стронгилятоза (интенсивность инвазии низкая);

у мелкого рогатого скота 5 случаев легочного стронгилятоза (интенсивность инвазии низкая), 3 случая кишечного стронгилятоза (интенсивность инвазии низкая), 1 случай стронгилоидоза (интенсивность инвазии низкая);

у лошадей 1 случай параскаридоза (интенсивность инвазии низкая), 1 случай кишечного стронгилятоза (интенсивность инвазии низкая);

При исследованиях на грибковые заболевания кожи выявили:

у собак 7 случаев микроспории (стригущего лишая), 2 случая малассезиоза (дрожжевой микоз);

у кошек 1 случай микроспории;

у мелкого рогатого скота 1 случай микроспории.

При исследованиях на арахноэнтомозы животных выявили:

у собак 1 случай саркоптоза (чесотки);

у мелкого рогатого скота 1 случай бовиколеза (поражение власоедами).

При исследованиях пчел на паразитарные болезни установлен один случай варроатоза – поражение клещами рода Varroa (сильная степень поражения).