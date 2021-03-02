Общество

Аукцион по благоустройству площади Ленина в Пскове признали не состоявшимся

Электронный аукцион по благоустройству сквера на площади Ленина в Пскове признали не состоявшимся. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Комиссия в ходе заседания 3 марта признала электронный аукцион несостоявшимся в связи с тем, что на участие в нем подана лишь одна заявка (часть 16 статьи 66 федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ).

Кроме того, признали не соответствующими требованиям федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ участника аукциона (ООО «ДП "ВИКОНТ"») и поданную им заявку.

Смотрите также Более 50 светильников и несколько десятков лавочек установят на площади Ленина в Пскове

Напомним, сквер на площади Ленина планируют благоустроить в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 31 июля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 28 млн 7 тысяч 944 рубля.