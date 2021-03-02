Псковских школьников приглашают к участию в конкурсе «Письмо солдату»

Школьников Псковской области приглашают принять участие в международном конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ!». В этом году конкурс приурочен к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
Участие в конкурсе могут принять дети из России, а также из стран ближнего зарубежья в возрасте от 7 до 17 лет. Работы будут оцениваться в трех номинациях:
Работы принимаются до 6 апреля на сайте письмо-солдату.рус. Лучшие из них будут опубликованы, а авторов отметят памятными подарками.
С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
Конкурс проводит институт уполномоченных по правам ребенка совместно с движением «Юнармия» и при поддержке Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.