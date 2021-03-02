Общество

Псковских школьников приглашают к участию в конкурсе «Письмо солдату»

Школьников Псковской области приглашают принять участие в международном конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ!». В этом году конкурс приурочен к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Участие в конкурсе могут принять дети из России, а также из стран ближнего зарубежья в возрасте от 7 до 17 лет. Работы будут оцениваться в трех номинациях:

«Письмо» в прозе или стихах. В работах внутри данной номинации ребята обращаются к участникам войны, труженикам тыла, детям войны.

«Рисунок» в форме портрета, пейзажа или натюрморта. В номинацию входят работы участников, выполненные в любой технике, раскрывающие тематику войны.

«Видео», содержащее интервью, мультфильм, рассказ или творческий номер. В номинацию входят видеоролики, посвященные тематике войны.

Работы принимаются до 6 апреля на сайте письмо-солдату.рус. Лучшие из них будут опубликованы, а авторов отметят памятными подарками.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Конкурс проводит институт уполномоченных по правам ребенка совместно с движением «Юнармия» и при поддержке Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.