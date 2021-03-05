Общество

Псковским школьникам предлагают приготовить «Завтрак для любимых»

Всероссийскую акцию «Завтрак для любимых» запускает Российское движение школьников (РШД) совместно с проектом «Гастрономическая карта России» к 8 Марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В период с 1 по 8 марта в школах по линии РШД дети под руководством известного шеф-повара готовят оригинальные блюда для своих мам, бабушек и сестер. Затем они выкладывают видео на странице организации с хештегами #рдш, #ЗавтракДляЛюбимых, #8Марта.



Итоги акции подведут и опубликуют на официальной странице РДШ «ВКонтакте» 12 марта. 10 авторов лучших видео получат памятные подарки от российского движения школьников.