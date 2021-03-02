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Общество

Псковские школьницы представили регион на Всероссийской олимпиаде по избирательному праву «Софиум»

05.03.2021 12:27|ПсковКомментариев: 0

Псковские старшеклассницы - Елизавета Минженкова из Першинской школы Великолукского района и Кристина Репина из Дедовичской средней школы №2 - приняли участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум», который проходил в Москве 1-2 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в заключительном этапе конкурса, который состоял из тестирования и интеллектуальной игры, соревновались 99 старшеклассников из 47 регионов.

Каждый участник должен был проявить глубокие знания избирательного права и процесса, чтобы решить предложенные ситуационные задачи. С любой из них можно столкнуться на практике – в период реальной избирательной кампании или в ходе голосования.

Ход игры оценивали два состава жюри. В 11-м классе его возглавляла секретарь ЦИК России Майя Гришина.

«Было неожиданно, когда сообщили, что я стала одной из победительниц регионального этапа и могу попробовать свои силы, поучаствовав в заключительном этапе в Москве. Это шанс применить свои знания на практике, сравнить их со своими сверстниками. Благодарю за такую возможность» – поделилась своими впечатлениями Кристина Репина.

Избирательная комиссия Псковской области и участники всероссийской олимпиады «Софиум» благодарят за содействие и поддержку главу Дедовичского района Геннадия Афанасьева, главу Великолукского района Алексея Кузьмина, а также ТИК Великолукского и Дедовичского районов. Также облизбирком благодарит за подготовку участниц олимпиады их педагогов - учителя истории и обществознания Дедовичской школы №2 Юлию Пахомову и заместителя директора по учебно-воспитательной работе Першинской школы Маргариту Шабаеву.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #Олимпиада
Источник: Псковская Лента Новостей
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