Общество

Псковские школьницы представили регион на Всероссийской олимпиаде по избирательному праву «Софиум»

Псковские старшеклассницы - Елизавета Минженкова из Першинской школы Великолукского района и Кристина Репина из Дедовичской средней школы №2 - приняли участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум», который проходил в Москве 1-2 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в заключительном этапе конкурса, который состоял из тестирования и интеллектуальной игры, соревновались 99 старшеклассников из 47 регионов.

Каждый участник должен был проявить глубокие знания избирательного права и процесса, чтобы решить предложенные ситуационные задачи. С любой из них можно столкнуться на практике – в период реальной избирательной кампании или в ходе голосования.

Ход игры оценивали два состава жюри. В 11-м классе его возглавляла секретарь ЦИК России Майя Гришина.

«Было неожиданно, когда сообщили, что я стала одной из победительниц регионального этапа и могу попробовать свои силы, поучаствовав в заключительном этапе в Москве. Это шанс применить свои знания на практике, сравнить их со своими сверстниками. Благодарю за такую возможность» – поделилась своими впечатлениями Кристина Репина.

Избирательная комиссия Псковской области и участники всероссийской олимпиады «Софиум» благодарят за содействие и поддержку главу Дедовичского района Геннадия Афанасьева, главу Великолукского района Алексея Кузьмина, а также ТИК Великолукского и Дедовичского районов. Также облизбирком благодарит за подготовку участниц олимпиады их педагогов - учителя истории и обществознания Дедовичской школы №2 Юлию Пахомову и заместителя директора по учебно-воспитательной работе Першинской школы Маргариту Шабаеву.