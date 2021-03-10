Общество

Информационное освещение работы избиркомов обсудят на дискуссионной площадке в Пскове

Очередное мероприятие Общественного Совета при Избирательной комиссии Псковской области пройдет 12 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, в спортивно-развлекательном центре «Простория» состоится дискуссионная площадка «Информационное освещение деятельности избирательных комиссий».

Инициатором проведения встречи стала член Общественного Совета, доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью, заместитель декана гуманитарного факультета СПБГЭУ Елена Чибисова. В рамках работы площадки она со своей коллегой, членом Союза журналистов, доцентом кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью Мариной Гончаренко даст мастер-класс для председателей ТИК по информационной повестке для социальных сетей избирательных комиссий.

Также с приветственным словом на мероприятии выступит руководитель РЦОИТ при ЦИК России Наталья Артыкаева. Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич расскажет об информационных фейках: кто и зачем создает фейковые новости, как организуются поддельные информационные кампании и как распознать фейк обычному пользователю.