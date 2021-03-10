Общество

На границе с Латвией начинается реконструкция полосы «выезд из РФ»

С 11 марта на территории МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе будут проводиться ремонтные работы на полосе «выезд из РФ». Как сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, въезд и выезд из Российской Федерации будет осуществляться по полосе въездного направления.

Псковская таможня рекомендует учитывать это обстоятельство при выборе пункта пропуска для пересечения границы.

Для перемещения транспортных средств международной перевозки в регионе деятельности Псковской таможни на российско-латвийской границе функционирует МАПП «Убылинка», на российско-эстонской - МАПП «Шумилкино» и МАПП «Куничина Гора».