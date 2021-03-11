Общество

Смертность выросла в Пскове в 2020 году

В Пскове по итогам 2020 года наблюдается рост числа умерших. Это следует из статистических данных Псковстата, характеризующих состояние социальной и иных сфер жизнедеятельности города, опубликованных на портале городской администрации.

Так, убыль населения по итогам прошлого года составила 834 человека (по итогам 2019-го - минус 536). Число умерших на 1000 населения составило 14,1, родившихся - 9,8 (в 2019-м - 12,9 и 10,1 соответственно).

Численность населения областного центра на начало 2020 года составила 210 340 человек (на начало 2019-го - 210 116). Миграционный прирост в 2020 году - 421 человек, в 2019 - 715.