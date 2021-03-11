Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Центральная тема обсуждения - рост цен как фактор общественно-политической жизни России в год больших выборов.

Насколько серьезно может повлиять на общественные настроения ухудшение социально-экономического положения? Есть ли у властей эффективные рычаги для сдерживания цен на продукты питания? Поможет ли сохранить стабильность принятие нового закона о фейках или, наоборот, оно спровоцирует недовольство людей?

Об этом и многом другом сегодня поговорят ведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко. Если у вас есть свое мнение по теме эфира, звоните по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена