Общество

Пикеты с призывом к вакцинации от COVID-19 прошли в Пскове

Активисты Псковского волонтерского центра «Единой России» во время одиночных пикетов начали информировать граждан о процедуре вакцинации от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Во время пикетов волонтеры консультировали граждан о том, как и где можно привиться, каковы могут быть показания и противопоказания к вакцинации.

«Сегодня необходимо вести активную разъяснительную работу о вакцинации среди населения. В первую очередь, на мой взгляд, должны прививаться молодые люди, чтобы уберечь от заболевания своих родных и близких, с которыми они общаются», - отметил активист Псковского волонтерского центра партии Дмитрий Яковлев.