Общество

Псковичей приглашают на встречу с преподавателем из Лондона

Международный библиотечный центр Псковской областной библиотеки приглашает всех интересующихся английским языком на диалог-интервью «Англия. Русский взгляд изнутри» 17 марта в 14.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

«О тонкостях изучения британского варианта английского языка, особенностях культуры Великобритании, традициях и менталитете англичан мы поговорим с преподавателем британского английского языка и этикета Верой Бардо. Более 12 лет она прожила в Лондоне (Великобритания) и за это время приобрела свой собственный уникальный опыт преодоления языкового барьера, в совершенстве освоила профессию фотографа, стала успешным и уверенным в себе человеком», - рассказали организаторы.

Разговор будут дополнять авторские фотографии Веры Бардо по теме встречи.

«Мы постараемся затронуть разные аспекты: "вживание" русского человека в иную культуру; отличия в менталитете русских и англичан; какие подарки дарят в Англии и по каким поводам; что едят и как одеваются англичане; насколько и чем отличается жизнь в Лондоне и в провинции. Мы обязательно поговорим о важности человеческого контакта, помощи и участия в жизни друг друга, независимо от страны проживания и степени владения тем или иным языком; о вовремя заданных и освоенных ролевых моделях поведения», - пояснили в библиотеке.

У присутствующих будет возможность задать интересующие вопросы на английском и русском языках, а также записаться на экспресс-курсы английского языка и этикета.

23 марта проведут еще одну встречу с участием Веры Бардо, на которой посетителям предложат «погрузиться в удивительный мир фотографии».

Вход свободный.