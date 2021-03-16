Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Где заказать дом мечты?
Хозяйки Железной дороги
электронные решения для бизнеса
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Общество 16.03.2021 09:260 Псковский крест 17.03.2021 08:240 Льготную категорию «ликвидаторы пандемии коронавируса» предлагают установить в РФ 17.03.2021 08:120 Россияне рассказали, что посоветовали бы себе в докоронавирусные времена 17.03.2021 08:000 В России создают прибор для измерения антител к коронавирусу дома 17.03.2021 07:320 В Великих Луках найден пропавший несколько дней назад мальчик 16.03.2021 23:520 66 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 15.03.2021 11:024 «Общественный контроль»: Маслосырзавод в Псковской области обманывает покупателей 15.03.2021 13:221 «Лег в больницу - рыдай молча?»: псковичка пожаловалась на отношение медиков инфекционки 14.03.2021 15:160 Николай Валуев порыбачил на Чудском озере и похвастался уловом 16.03.2021 12:144 Аэропонт «Псков» 15.03.2021 10:001 Злая доля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Льготную категорию «ликвидаторы пандемии коронавируса» предлагают установить в РФ

17.03.2021 08:24|ПсковКомментариев: 0

Установить в РФ новую льготную категорию – «ликвидаторы пандемии коронавируса» предложил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, передает РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)», - отмечается в письме, которое он направил премьеру Мишустину.

По его словам, эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии, наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии ЧАЭС.

Петров подчеркнул, что пандемию коронавируса можно сравнить с крупной техногенной катастрофой — взрывом на Чернобыльской АЭС. «Тогда, после завершения ликвидационных работ, было принято решение о введении льгот для участников борьбы с радиационным заражением. Тогда статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС был присвоен более 500 тысячам гражданам СССР, которые впоследствии пользовались рядом льгот и получили набор дополнительных социальных гарантий», - напомнил зампред общественной палаты Ленобласти.

Петров считает, что сейчас приходит время задуматься о социальной поддержке тех, кто принимал участие в борьбе с коронавирусом в России, так как борьба с инфекцией в России проходит «с определенным позитивным успехом».

Теги: #Общественная палата Псковской области #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы третьей волны коронавируса?
В опросе приняло участие 146 человек
17.03.2021, 08:500 Хинштейн предложил создать российский аналог YouTube 17.03.2021, 08:360 Ветеранов предложили освободить от платы за услуги ЖКХ 17.03.2021, 08:240 Льготную категорию «ликвидаторы пандемии коронавируса» предлагают установить в РФ 17.03.2021, 08:120 Россияне рассказали, что посоветовали бы себе в докоронавирусные времена
17.03.2021, 08:000 В России создают прибор для измерения антител к коронавирусу дома 17.03.2021, 07:450 В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией 17.03.2021, 07:320 В Великих Луках найден пропавший несколько дней назад мальчик 17.03.2021, 07:190 Мошенники стали повторно атаковать банковских клиентов
17.03.2021, 06:590 Счетная палата предупредила россиян о риске топливного кризиса 16.03.2021, 23:520 66 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 16.03.2021, 23:250 Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области проходит согласование в Минэнерго 16.03.2021, 23:000 Концерт с участием смоленского «Танцевального салона» состоится в Великих Луках
16.03.2021, 22:490 Проект «Архивный десант» стартовал в Псковской области 16.03.2021, 22:370 Гдович разбил о голову мужчины бутылку и табурет 16.03.2021, 22:200 Детский омбудсмен посетила многодетные семьи в Печорском районе 16.03.2021, 22:030 Псковичей приглашают к участию в онлайн-квизе «Путешествие в Крым»
16.03.2021, 21:550 Великолучанин оплатил долги после ареста автомобиля 16.03.2021, 21:511 Реплика Донецкого: Великий пост для бедных 16.03.2021, 21:460 Интерактив: «Песочница» на площади Ленина 16.03.2021, 21:401 Псковская область вошла в список регионов с самыми низкими ценами на жилье
16.03.2021, 21:280 Определены финалисты областной спартакиады по баскетболу и волейболу 16.03.2021, 21:160 «Экопром»: Не все контейнерные площадки содержатся в надлежащем виде 16.03.2021, 21:050 Глава Минэкономразвития поблагодарил Александра Козловского за совместную работу 16.03.2021, 20:530 Псковичам напоминают о «телефоне доверия» военного следственного отдела
16.03.2021, 20:510 Разведка сообщила о переброске в Донбасс десятков танков 16.03.2021, 20:390 «Титан-Полимер» готов обучать специалистов без опыта - Герман Петрушко 16.03.2021, 20:330 Стала известна судьба оказавшегося под угрозой срыва матча сборной России 16.03.2021, 20:300 Олег Брячак прокомментировал принятие поправок в закон о въезде и выезде из России
16.03.2021, 20:151 Минстрой: Спрос на жилье в регионах России превысил предложение 16.03.2021, 20:140 В Пушкиногорском районе установлены 33 новых евроконтейнера 16.03.2021, 20:060 Псковский филиал Академии ФСИН приглашает на день открытых дверей 16.03.2021, 20:010 Михаил Ведерников поблагодарил псковича за спасение детей, провалившихся под лед
16.03.2021, 19:530 Почти 6 млрд рублей уже инвестировано в строительство завода «Титан-Полимер» 16.03.2021, 19:491 Как привлечь внимание молодежи к теме выборов, рассказал Игорь Сопов на круглом столе в Крыму 16.03.2021, 19:370 Мероприятия к 800-летию Александра Невского в Псковской области обсудил оргкомитет при Минкульте 16.03.2021, 19:340 Антон Яковлев рассказал о планах по развитию ОЭЗ «Моглино»
16.03.2021, 19:300 «Мастера хорового пения» открыли череду ярких проектов Фестиваля русской музыки в Пскове 16.03.2021, 19:250 В Пскове 8 объектов городской среды планируют сдать в эксплуатацию в этом году 16.03.2021, 19:160 Клуб «Тропы» приглашает псковичей на встречу с легендарным путешественником 16.03.2021, 19:100 Tele2 увеличила на 58% число базовых станций с поддержкой 4G в Псковской области
16.03.2021, 19:030 Около 40 компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве с «Титан-Полимером» 16.03.2021, 18:560 В Пскове ищут таланты для создания музыкального сборника 16.03.2021, 18:480 Псковский театр драмы добавил в апрельскую афишу восемь спектаклей 16.03.2021, 18:350 Лекция блогера ПЛН Александра Донецкого пройдет в Пскове 19 марта
16.03.2021, 18:270 Герман Петрушко: Более 12 предприятий могут заниматься переработкой продукции «Титан-Полимера» 16.03.2021, 18:230 В 20 раз больше снега вывезли из Пскова по сравнению с прошлым годом 16.03.2021, 18:121 В Пскове проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте 16.03.2021, 18:090 45% жителей Северо-Запада предпочитают копить деньги на крупные покупки
16.03.2021, 18:020 11-летний ребенок пропал в Великих Луках 16.03.2021, 18:010 Роскомнадзор не исключил блокировки Twitter через месяц 16.03.2021, 17:550 Телемост связал российскую молодежь в преддверии годовщины присоединения Крыма 16.03.2021, 17:530 Серьезных осложнений после вакцинации от COVID-19 в Псковской области не отмечено
16.03.2021, 17:450 «Избрание красного коня» и другие картины партийной жизни 16.03.2021, 17:350 Водитель «Хендая» пострадала в ДТП на Инженерной в Пскове. ФОТО 16.03.2021, 17:210 ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове стали самыми цитируемыми СМИ в регионе в 2020 году 16.03.2021, 17:130 Псковичам предлагают поступить в военные вузы
16.03.2021, 17:050 10 единиц гражданского оружия изъяли в Псковской области за неделю 16.03.2021, 17:030 Два автомобиля столкнулись в Пскове на Инженерной. ФОТО 16.03.2021, 16:530 Неделя детской и юношеской книги пройдет в библиотеках Пскова 16.03.2021, 16:470 Псковича отправили в колонию на 4,5 года за кражу и избиение
16.03.2021, 16:470 Более 750 продуктовых наборов передали волонтеры псковским медикам 16.03.2021, 16:380 Премьеру спектакля «Смерть Тарелкина» в Псковском драмтеатре перенесли на май 16.03.2021, 16:270 «Единая Россия» выступила против убийства бездомных животных 16.03.2021, 16:230 Владимир Путин назначил председателей трех судов в Псковской области
16.03.2021, 16:200 Реконструкцией котельной бывшего завода «Элтерм» занялись в Пскове 16.03.2021, 16:150 ОЭЗ «Моглино» работает с 17 резидентами  16.03.2021, 16:060 Аналитика МТС: смартфоны набирают вес 16.03.2021, 15:580 Борис Елкин назвал причину задержек авиарейсов
16.03.2021, 15:530 Около половины псковских организаций не получили прибыль в прошлом году 16.03.2021, 15:400 Военнослужащий получил условный срок за грабеж в Палкино 16.03.2021, 15:380 Андрей Михеев: В Псковской области остается внутрирегиональная конкуренция за инвесторов 16.03.2021, 15:320 Александр Козловский о «ПолитСтартапе», праймериз и итогах визита Николая Валуева
16.03.2021, 15:320 Пскович спас провалившихся под лед на реке Великой детей 16.03.2021, 15:250 «Эхономика» с главным инженером ПТС Андреем Лебедевым. ВИДЕО 16.03.2021, 15:200 Андрей Михеев с надеждой смотрит на перспективы улучшения инвестклимата в Псковской области 16.03.2021, 15:100 Александр Нестерук стал «жертвой раннего бронирования»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.