Общество

Льготную категорию «ликвидаторы пандемии коронавируса» предлагают установить в РФ

Установить в РФ новую льготную категорию – «ликвидаторы пандемии коронавируса» предложил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, передает РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)», - отмечается в письме, которое он направил премьеру Мишустину.

По его словам, эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии, наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии ЧАЭС.

Петров подчеркнул, что пандемию коронавируса можно сравнить с крупной техногенной катастрофой — взрывом на Чернобыльской АЭС. «Тогда, после завершения ликвидационных работ, было принято решение о введении льгот для участников борьбы с радиационным заражением. Тогда статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС был присвоен более 500 тысячам гражданам СССР, которые впоследствии пользовались рядом льгот и получили набор дополнительных социальных гарантий», - напомнил зампред общественной палаты Ленобласти.

Петров считает, что сейчас приходит время задуматься о социальной поддержке тех, кто принимал участие в борьбе с коронавирусом в России, так как борьба с инфекцией в России проходит «с определенным позитивным успехом».