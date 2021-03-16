Общество

2000 военнослужащих задействовано в выброске десанта в Псковской области

В Псковской области экипажи военно-транспортной авиации (ВТА) в ходе летно-тактического учения отработали практическое десантирование подразделений и военной техники Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Перед десантированием, а также после выхода из района выброски десанта летчиками ВТА производился отстрел тепловых ловушек АПП-50.

Практическое десантирование осуществлялось с высоты 600 метров на скорости 350 километров в час.

Всего в учении было задействовано около 10 самолетов ВТА и более 2 тыс. военнослужащих.