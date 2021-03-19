Общество

Великие Луки и Сестрорецк могут стать городами-побратимами

Делегация из Великих Лук отправилась в Кронштадт для знакомства с экипажем подводной лодки «Великие Луки» 19 марта. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал глава города Великие Луки Николай Козловский.

«‎К сожалению, я не смог, как планировалось, возглавить делегацию в связи с необходимостью решения экстренных вопросов административно-хозяйственного характера», - отметил он.

На данный момент великолучане уже посетили торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника, которые прошли на мемориальном комплексе в Сестрорецке.

Кроме того, состоялась деловая встреча делегации с главой Сестрорецка Андреем Ивановым. В ходе диалога руководитель Сестрорецка предложил Великим Лукам стать городами-побратимами, обмениваться опытом по актуальным темам, совместно расширять возможности туристического рынка населенных пунктов.

«‎Предложение очень интересное. Это необходимо обсудить в соответствии с установленной процедурой и принять решение», - заключил Николай Козловский.