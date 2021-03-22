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Общество

Конвоиры убрали от мусора берег реки Великой в Пскове

22.03.2021 13:17|ПсковКомментариев: 0

В Международный день воды, который отмечается 22 марта, сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области убрали от мусора берег реки Великой в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Уборка береговой полосы прошла в районе площади Героев-десантников. «Всего за несколько часов им удалось собрать несколько больших мешков различного мусора: бутылок из пластика, стекла, бумажек, всевозможных механических и резиновых деталей, раскиданных по всему побережью», - рассказали в ведомстве.

«Для нашего коллектива участие в подобных акциях стало хорошей традицией», - добавил заместитель начальника отдела по конвоированию Андрей Дудоров.

Теги: #псков #УФСИН #уборка города
Источник: Псковская Лента Новостей
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