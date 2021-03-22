Общество

Новый детский сад открыли в Великих Луках

Торжественное открытие детского сада на улице Первомайской, 23 состоялось в Великих Луках сегодня, 23 марта. В церемонии приняли участие представители городской власти, управления образования, родители воспитанников. Об этом сообщается в официальной группе администрации города Великие Луки «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: официальная группа администрации города Великие Луки «ВКонтакте»

Первым от имени главы города Николая Козловского присутствующих приветствовал его первый заместитель Сергей Гусев. Он назвал это событие знаменательным для города и отметил, что появление в Великих Луках такого современного детского сада стало результатом целенаправленной работы руководства города и лично главы Великих Лук по обеспечению доступности и повышению качества дошкольного образования.

Сергей Георгиевич рассказал, что дошкольное учреждение построено в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» и напомнил, что средства на его строительство получены при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Первый заместитель главы города подчеркнул, что в реализации проекта участвовали многие люди: представители подрядной организации, профильных комитетов администрации города, депутаты Великолукской городской Думы. Отдельно был отмечен вклад начальника управления образования Татьяны Лозницкой, заместителя главы администрации Юлии Ярышкиной и заведующей учреждением Ирины Мозговкиной.

«Благодаря совместной работе мы получили красивый детский сад на 140 мест с удобной планировкой, уютными игровыми и спальными комнатами, музыкальным и физкультурным залами, оборудованной игровой прогулочной зоной и спортивной площадкой. Дошкольное учреждение отвечает современным стандартам комфорта и экологическим нормам, оснащено электронными средствами обучения, интерактивным и сенсорным оборудованием», – сообщил Сергей Гусев и выразил уверенность, что открытие нового детского сада станет важным этапом в планомерной работе по созданию условий для получения качественного дошкольного образования маленькими жителями Великих Лук.

Заместитель главы городской администрации Юлия Ярышкина, в свою очередь отметила, что новый детский сад очень быстро получил неофициальное название «Конфетка», потому что получился он настоящей «конфеткой» – привлекательной, яркой, дарящей счастье.

«Честно скажу, очень сложно скрыть радость от открытия этого детского сада, в котором созданы все условия для того, чтобы наши "карамельки", "леденцы", "конфетки" были счастливы, чтобы им было интересно, и они смогли в таких комфортных условиях самым лучшим образом подготовиться к школе», – сказала Юлия Ярышкина.

О том, каким получился новый детский сад №26 корпус 4, рассказала его заведующая Ирина Мозговкина.

«Наш детский сад – это красивое здание со светлыми, просторными помещениями, отвечающее требованиям современных образовательных стандартов. Каждая группа имеет свой индивидуальный стиль со своим интерьером и мебелью, уникальным интерактивным оборудованием, – рассказала Ирина Мозговкина. – Мы очень старались создать для детей атмосферу уюта, радости, комфорта. И сегодня мы счастливы, потому что в нашем саду звучат звонкие детские голоса и смех».

По окончании торжественной части гостей и родителей пригласили на экскурсию, участников которой встречала веселая «Конфетка» – педагог в ярком костюме. Гостям показали уникальную современную «начинку» детского сада: информационные интерактивные доски, кинетический пол, мультимедийное оборудование – столы, мольберты для рисования, экран для создания мультфильмов, интерактивные лингафонные столы с возможностью обратной связи для занятий с логопедами, многофункциональную мебель, и яркие, красивые игрушки и уникальный зимний сад для отдыха персонала и эмоциональной разгрузки воспитанников.

Подводя итог экскурсии, первый заместитель главы города Сергей Гусев назвал новый детский сад фантастическим и отметил, что «здесь есть все для гармоничного и всестороннего развития детей».