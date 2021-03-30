Общество

Пскович требует уничтожить «воронье царство» в Детском парке

Житель Пскова предложил снять гнезда ворон в Детском парке. Его обращение опубликовано на сайте губернатора региона.

Фото: pixabay.com

«Детский парк - воронье царство. Территорию в очередной раз заселили вороны. Многие скамейки сильно изгажены. Требуется снятие гнезд и иные мероприятия», - написал он.

Предложение жителя областного центра вызвало критику. «Давайте уничтожим всех птиц и будем ныть, что клещи уже на детских площадках, что деревья поедают разные поганые насекомые, что от комарья нет житья?» - написала псковичка под его обращением.

Другая женщина указала на то, что нужно вовремя выполнять работы по обрезке крон деревьев. «И никакие птицы на них не сядут и не будут вить гнезда», - отметила она.

Ответственным за ответ на обращение назначили администрацию областного центра.