Общество

Бизнесменов в Пскове ждут крупные штрафы за ненадлежащие вывески

Предпринимателей в Пскове ждут крупные штрафы за вывески, не соответствующие дизайн-коду. Об этом сообщила начальник контрольного управления администрации города Наталья Симонова в пресс-центре ПЛН 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас очень малое количество вывесок приведено в соответствие», - отметила Наталья Симонова. По ее словам, с 3 июня сотрудники контрольного управления начнут составлять протоколы об административных правонарушениях, если вывески в исторической части города не приведут в соответствие дизайн-коду.

Так, юридическим лицам грозят штрафы до 50 тысяч рублей, а за повторное нарушение - до 100 тысяч рублей.

«Рекомендую не доводить дело до того, чтобы нам пришлось демонтировать вывески, - добавила Наталья Симонова. - Прошу всех любить свой город. Хочется чтобы историческая часть города была эстетически красивой».