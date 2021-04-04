Общество

Псковским военнослужащим разъяснили порядок компенсации за неиспользованные сутки отдыха

Порядок начисления денежной компенсации вместо дополнительных суток отдыха военнослужащим разъясняли в военной прокуратуре Псковского гарнизона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», военнослужащим по контракту, участвующим в мероприятиях, которые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, по их просьбе вместо предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться компенсация в размере денежного содержания за каждые положенные дополнительные сутки отдыха. Порядок и условия выплаты компенсации устанавливает руководитель федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых предусмотрена военная служба.

По общим правилам, расчет суммы указанной денежной компенсации производится путем деления оклада по воинской должности и оклада по воинскому званию, установленных военнослужащим на день издания приказов о выплате компенсации, на 30 и умножения на количество компенсируемых дополнительных суток отдыха.

«При этом перечень мероприятий, которые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени военнослужащих, определен приказами руководителей федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба», - уточнили в прокуратуре.

Так, например, для военнослужащих министерства обороны РФ такой перечень установлен приказом главы военного ведомства от 10 ноября 1998 года №492, а для военнослужащих Федеральной службы безопасности — приказом ФСБ Российской Федерации от 26 декабря 2001 года №685.