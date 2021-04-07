Общество

В Псковской области обсудили практику привлечения к труду иностранцев

В первом квартале 2021 года сотрудники подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России на уровне районов Псковской области провели встречи с работодателями, привлекающими и использующими иностранную рабочую силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении по вопросам миграции регионального УМВД.

В ходе этих встреч обсуждался целый ряд актуальных тем, касающихся изменения миграционного законодательства, соблюдения правил и порядка пребывания иностранных граждан, сроков постановки и продления миграционного учета. Также говорилось о недопустимости участия иностранных граждан в несанкционированных массовых мероприятиях и ответственности за это. Шла речь и о пребывании иностранцев на территории Псковской области в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

В мероприятиях приняли участие представители более 40 юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и работодателей - физических лиц.