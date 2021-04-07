Общество

Александр Лаптиев: Видно, что люди без телевидения жить уже не могут

Видно, что люди без телевидения жить уже не могут, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев, рассказывая, какие обращения в основном поступают в ОРТПЦ от граждан.

Часто обращения связаны с консультациями по поводу того, какие антенны лучше использовать для приема цифрового сигнала, куда ее направить. «Аналоговое телевидение в Псковской области вещалось с семи объектов, и до сих пор многие телезрители пытаются получить цифровой сигнал оттуда, а про то, что для приема цифрового сигнала у нас в регионе установлено 27 мачт, многие еще не знают. Жители города в основном пользуются кабельным телевидением, а в сельской местности, в том силе на дачах — пользуется спросом эфирное телевидение», - заметил Александр Лаптиев.

Кроме того, гость студии рассказал об ожидаемом увеличении количества обращений в ОРТПЦ. «Численность населения региона летом традиционно увеличивается, соответственно и число телевизионных зрителей тоже, а, чем их больше, тем больше и обращений», - пояснил директор учреждения.

«Видно, что люди без телевизора уже не могут жить, и даже полдня провести без телевидения для них — проблема», - добавил он.