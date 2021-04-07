Общество

Заслуженным работником сельского хозяйства РФ стал Николай Романов

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов стал Заслуженным работником сельского хозяйства РФ. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 6 апреля 2021 года №195 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на сайте нормативных актов.

Этим же указом за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) орденом Пирогова награждены сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области: заместитель руководителя Елена Припутенко, начальники отделов Елена Калинина и Сергей Луценко.