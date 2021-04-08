Общество

Более 5000 псковичей получили сертификаты на маткапитал без подачи заявления

5027 жителей Псковской области получили сертификаты на материнский капитал без подачи заявления с 15 апреля прошлого года по настоящее время. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Пенсионный фонд напоминает семьям, ожидающим рождения детей, что сертификаты на материнский (семейный) капитал оформляются в беззаявительном режиме.

В настоящее время сведения о рождении ребенка поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. После завершения необходимых технических мероприятий данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале госуслуг.

В учреждении отметили, что сам сертификат теперь оформляется только в электронном виде. Однако при необходимости бумажная копия электронного документа может быть заверена руководителем органа по месту обращения.

Добавим, что в беззаявительном режиме оформляется и СНИЛС для новорожденного.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители, добавили в ОПФР.

С января материнский капитал проиндексировали на 3,7%. Теперь материнский капитал на первого ребенка составляет 483 881,83 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился до 2020 года, а родители еще не оформляли или не использовали сертификат.

Размер повышенного маткапитала, который дается, если оба ребенка появились с 2020 года, составляет теперь 639 431,83 рубля. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, объем господдержки дополнительно увеличивается. С 2021 года сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 155 550 рублей.

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы в январе.