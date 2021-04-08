Общество

В Псковской области пройдут масштабные учения по предупреждению ЧП в связи с половодьем

С 13 по 15 апреля Главное управление МЧС России по Псковской области примет участие во всероссийских командно-штабных учениях министерства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, крупномасштабные командно-штабные учения пройдут в указанный период во всех субъектах страны.

В ходе учений будут отработаны вопросы, связанные с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, а также защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Псковской области и областной-территориальной подсистемы РСЧС также примут участие в тренировке, проводимой под руководством Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Учения пройдут в три этапа. На первом этапе планируется отработать комплекс превентивных мероприятий, организовать работу органов повседневного управления и координационных органов управления всех уровней.

В ходе второго этапа будет практически отработана вводная по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с весенним половодьем.

Третий этап предполагает отработку действий по предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров.

По итогам проведения мероприятий будет дана оценка готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к паводкоопасному и пожароопасному сезонам.