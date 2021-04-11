Общество

Александр Козловский возложил цветы к братской могиле в Ершово

Депутат Госдумы, секретарь псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский посетил воинское захоронение в деревне Ершово Псковского района. Парламентарий, глава района Наталья Федорова и глава Ершовской волости Олег Трашков возложили цветы к братской могиле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Александра Козловского.

В пресс-службе напомнили о резонансной ситуации, произошедшей на прошлой неделе: вывезенные с территории захоронения в Ершово старые плиты с именами воинов были разбросаны в поселке Ваулино. Депутат остро отреагировал на сложившуюся ситуацию и направил запрос прокурору Псковской области.

«Та ситуация, которая произошла с плитами, недопустима. Мы не должны подводить предков, которые сражались за мир и свободу для нас. Мы должны свято чтить память о них. Благодарю неравнодушных людей, которые узнали о произошедшем и не промолчали», – отметил Александр Козловский и подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.