Общество

9 млн рублей из бюджета Псковской области направят на поддержку ветеранов

На поддержку ветеранов в текущем году в бюджете Псковской области заложено 9 миллионов рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в ходе заседания организационного комитета «Победа» сегодня, 13 апреля.



Губернатор отметил необходимость продолжения организации системой работы по поддержке ветеранов. «К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Сейчас в Псковской области осталось всего 200 участников боевых действий. К каждому из них нужен индивидуальный подход», - подчеркнул Михаил Ведерников.



Он также отметил, что в регионе необходимо продолжать работу по поддержанию памятников Великой Отечественной войны в «должном виде». На эти цели Псковской области по федеральной программе предусмотрены 27 млн 631 тыс. рублей. «Хочу обратить внимание глав муниципалитетов, что все средства должны быть реализованы», - подчеркнул глава региона.