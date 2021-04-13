Общество

Российский аналог «золотых паспортов» одобрили в правительстве

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минэкономразвития об упрощенном порядке получения вида на жительство для инвесторов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

В Госдуме инициативу «золотых паспортов» готовы поддержать, но предлагают разработать механизм проверки желающих осесть в России иностранцев на отсутствие связей с криминалом.

Инвесторы, а также члены их семей, согласно тексту законопроекта, смогут претендовать на получение ВНЖ, минуя стадию получения разрешения на временное проживание.

«Человек, реализующий на территории нашей страны значимые проекты, безусловно, должен иметь возможность жить в России, не преодолевая лишних бюрократических барьеров. Надо подчеркнуть, что такие люди не только привозят в нашу страну деньги, они зачастую приносят и новые технологии. При этом на упрощенное получение вида на жительство смогут претендовать не только иностранные инвесторы, вкладывающие финансы в собственный бизнес, но и инвестирующие в ценные бумаги РФ или недвижимость на территории нашей страны», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Теперь документ должно утвердить правительство, потом — рассмотреть Госдума.