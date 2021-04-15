Общество

Почти 14 тысяч документов личного происхождения хранятся в псковском госархиве

Почти 14 тысяч единиц хранения личного происхождения находятся в Государственном архиве Псковской области. Об этом заявил директор псковского госархива Валерий Кузьмин на семинаре организационно-методического центра архивных учреждений СЗФО по работе с документами личного происхождения 14 апреля.

«В нашем архиве хранится 147 фондов, 13 892 единицы хранения личного происхождения. Наиболее значимые фонды: писателя, литературного критика В. Я. Курбатова, заслуженного врача РСФСР В.В. Крестовского (сына писателя, автора романа «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского), поэта, писателя, участника Великой Отечественной войны, партизана И.В. Виноградова, архитектора, искусствоведа, поэта Е.Н. Морозкиной, краеведов А.П. Лопырева, Н.Ф. Левина и других», - отметил он.



Комплектование архивов такими документами происходит на постоянной основе. Большей частью эти материалы используются самим архивом для подготовки выставок, научных статей, публикаций документов как в историко-краеведческих изданиях, так и на сайте архива или в социальных сетях. «К примеру, в рамках проекта "Архив – живая память поколений" сотрудниками архива разработаны тематические занятия для учащихся. При подготовке некоторых из них активно использовались документы из личных фондов, в том числе из фонда бывшего узника концлагеря "Бухенвальд" Еремея Мириановича Тавадзе», - уточнил Валерий Кузьмин.

Фонды личного происхождения представляют огромную ценность разнообразием представленных в них документов, отметили участники семинара, площадкой для которого стали Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб) и Архивы Санкт-Петербурга.