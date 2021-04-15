Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Борис Гребенщиков «Аквариум» в Пскове
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Ребята! Вступайте в профсоюз!
Знак качества фабрики обуви Nordman
в последний путь
Мусор для ЮНЕСКО
Доска позора
Вузы вышли из моды
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
 
 
 
ещё Общество 15.04.2021 06:562 70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 15.04.2021 09:330 Более 690 тысяч одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение 15 апреля 15.04.2021 09:250 Родители, я сдам ЕГЭ 15.04.2021 09:120 «Экопром» выдал 17 тысяч мусорных мешков для проведения субботников 15.04.2021 09:000 Галактики с одним спиральным рукавом запечатлел псковский астроном 15.04.2021 08:510 Кинолог призвал не оставлять собак на привязи перед магазином
 
 
 
Самое популярное 14.04.2021 11:1720 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 12.04.2021 11:092 Псковский гидрометцентр прогнозирует спад аномального тепла 12.04.2021 23:433 Рейтингомер: Отставка Малышевой, «побег» Шлосберга и камбэк Брячака 12.04.2021 16:4918 Жанна Малышева может покинуть пост главы комитета по культуре 12.04.2021 18:418 Железнодорожный состав перевозит военную технику в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти 14 тысяч документов личного происхождения хранятся в псковском госархиве

15.04.2021 08:39|ПсковКомментариев: 0

Почти 14 тысяч единиц хранения личного происхождения находятся в Государственном архиве Псковской области. Об этом заявил директор псковского госархива Валерий Кузьмин на семинаре организационно-методического центра архивных учреждений СЗФО по работе с документами личного происхождения 14 апреля.

«В нашем архиве хранится 147 фондов, 13 892 единицы хранения личного происхождения. Наиболее значимые фонды: писателя, литературного критика В. Я. Курбатова, заслуженного врача РСФСР В.В. Крестовского (сына писателя, автора романа «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского), поэта, писателя, участника Великой Отечественной войны, партизана И.В. Виноградова, архитектора, искусствоведа, поэта Е.Н. Морозкиной, краеведов А.П. Лопырева, Н.Ф. Левина и других», - отметил он.

Комплектование архивов такими документами происходит на постоянной основе. Большей частью эти материалы используются самим архивом для подготовки выставок, научных статей, публикаций документов как в историко-краеведческих изданиях, так и на сайте архива или в социальных сетях. «К примеру, в рамках проекта "Архив – живая память поколений" сотрудниками архива разработаны тематические занятия для учащихся. При подготовке некоторых из них активно использовались документы из личных фондов, в том числе из фонда бывшего узника концлагеря "Бухенвальд" Еремея Мириановича Тавадзе», - уточнил Валерий Кузьмин.

Фонды личного происхождения представляют огромную ценность разнообразием представленных в них документов, отметили участники семинара, площадкой для которого стали Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб) и Архивы Санкт-Петербурга.

Теги: #архив #Государственный архив Псковской области #история
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы принятие закона об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления?
В опросе приняло участие 255 человек
15.04.2021, 09:450 Сбербанк выдал почти 600 млрд рублей в рамках программы льготной ипотеки 15.04.2021, 09:330 Более 690 тысяч одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение 15 апреля 15.04.2021, 09:280 10 палов травы произошло в Псковской области за сутки 15.04.2021, 09:250 Родители, я сдам ЕГЭ
15.04.2021, 09:200 Ученые предупредили о развитии инсульта у детей после коронавируса 15.04.2021, 09:130 Женщина погибла при пожаре в Локнянском районе 15.04.2021, 09:120 «Экопром» выдал 17 тысяч мусорных мешков для проведения субботников 15.04.2021, 09:000 Галактики с одним спиральным рукавом запечатлел псковский астроном
15.04.2021, 08:510 Кинолог призвал не оставлять собак на привязи перед магазином 15.04.2021, 08:390 Почти 14 тысяч документов личного происхождения хранятся в псковском госархиве 15.04.2021, 08:270 Более 70 тысяч хлебобулочных изделий проверил Роспотребнадзор в 2020 году 15.04.2021, 08:150 Новые контейнеры для сбора мусора появились в Новосокольниках
15.04.2021, 08:002 Российские кондитеры заявили о росте цен на вафли и конфеты 15.04.2021, 07:440 Правительство согласовало нормы об обязательной маркировке животных 15.04.2021, 07:284 Росстат сообщил о снижении бедности в стране в 2020 году 15.04.2021, 07:132 Более 60% россиян решили перенести туры в Турцию
15.04.2021, 06:562 70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 15.04.2021, 00:530 В Пскове ведутся активные работы по благоустройству сквера на площади Ленина. ФОТО 14.04.2021, 22:360 В Голливуде снимут ремейк «Иронии судьбы» 14.04.2021, 22:160 Великолукские байкеры помогли ГИБДД провести акцию
14.04.2021, 22:071 Облюбованную под парковку зеленую зону на улице Госпитальной внесли на «Доску позора» 14.04.2021, 21:550 За пять лет почти 193 тысячи жителей Псковской области получили помощь от Красного Креста 14.04.2021, 21:491 Более четырех тысяч жителей Псковской области стали самозанятыми за 9 месяцев 14.04.2021, 21:321 В Пскове открылся первый Центр грамотности
14.04.2021, 21:240 Псковская библиотека приглашает на презентацию поэтического сборника Андрея Васильева 14.04.2021, 21:154 Михаил Ведерников подписал указ о продлении антикоронавирусных ограничений до 30 апреля 14.04.2021, 21:110 Руководитель следственного управления провел личный прием граждан в Великих Луках 14.04.2021, 20:570 Изобретательные политики превратили собак в ходячие билборды
14.04.2021, 20:430 В Островском районе обсудили проблемы работы почтовых отделений 14.04.2021, 20:380 Псковские курсанты ФСИН взяли призовые места на межвузовском «Марафоне знаний» 14.04.2021, 20:234 Более 1000 квартир в Борисовичах в ближайшее время обеспечат газом 14.04.2021, 20:152 Изменения правил размещения вывесок в Пскове обсудят на публичных слушаниях 11 мая
14.04.2021, 20:077 Борис Гребенщиков похвалил псковичей за соблюдение антикоронавирусных мер 14.04.2021, 19:450 Целостность спортивных и детских площадок проверили в Печорах 14.04.2021, 19:340 Улицы Алехина и Техническую в Пскове приведут в порядок в 2022 году 14.04.2021, 19:260 В псковском ПФР рассказали, как получить доступ к льготной парковке для инвалидов
14.04.2021, 19:151 Зданию Гдовской музыкальной школы требуется ремонт 14.04.2021, 19:150 Губернатору пожаловались на дороги и нарушение прав граждан РФ в Пустошкинском районе 14.04.2021, 19:086 Александр Братчиков назвал непростым решение о строительстве школы на Юбилейной 14.04.2021, 19:000 Фотофакт: На улице Юности в Пскове устроили пал травы
14.04.2021, 18:520 В трех школах Пскова началось строительство стадионов 14.04.2021, 18:431 Псковские депутаты рассказали о важной роли книжного форума «Русский Запад» 14.04.2021, 18:390 Псковский драмтеатр и Александринка представят совместный спектакль ко дню рождения Пушкина 14.04.2021, 18:200 В рамках сотрудничества с Эстонией 15 апреля в Пскове пройдет турнир по волейболу
14.04.2021, 18:120 Псковские росгвардейцы отработали технику беспарашютного десантирования 14.04.2021, 18:051 Александр Братчиков извинился за перенос сроков сдачи «Машиностроителя» 14.04.2021, 18:020 Девушку сбили в районе моста имени 50-летия Октября в Пскове 14.04.2021, 17:590 Всероссийский субботник проведут «Единая Россия» совместно с Минстроем 24 апреля
14.04.2021, 17:512 Для россиян ужесточили правила возвращения в страну из-за границы 14.04.2021, 17:451 Бани должны остаться городскими даже в случае передачи в концессию - Александр Братчиков 14.04.2021, 17:430 Сбербанк вернет клиентам деньги за полисы страхования из-за отмены авиарейсов в Турцию 14.04.2021, 17:340 Наталья Мельникова о социальных законах и работе с избирателями
14.04.2021, 17:290 Опубликовано видео ДТП с участием «Умного автобуса» в Пскове 14.04.2021, 17:260 Спасатели отработали действия при подтоплении территории Пскова 14.04.2021, 17:194 Зеленую зону «Гномики» благоустроят в Пскове по отдельному проекту 14.04.2021, 17:110 Псковичей научат раскрашивать яйца
14.04.2021, 17:050 В Краснодаре представили первый троллейбус, собранный из псковских комплектующих 14.04.2021, 17:020 Торжественное открытие книжного форума «Русский Запад» состоялось в Пскове 14.04.2021, 16:540 В Пскове сотрудники аппарата облизбиркома привились от COVID-19 14.04.2021, 16:520 Следователи продолжают устанавливать обстоятельства исчезновения детей в Великих Луках
14.04.2021, 16:430 Летом псковичи смогут отправиться в столицу Абхазии без пересадок 14.04.2021, 16:370 «Умный автобус» попал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове 14.04.2021, 16:280 Храм Косьмы и Дамиана в Пскове планируют привести в порядок до Пасхи 14.04.2021, 16:200 Общественный пресс-центр ПЛН: Мнение заказчика и поставщика о закупке мебели для ДМШ
14.04.2021, 16:160 Умер актер и телеведущий Олег Марусев 14.04.2021, 16:082 Александр Братчиков: Никто не позволит рубить голубые ели на площади Ленина 14.04.2021, 16:040 Школьники Пскова до конца весны могут пройти бесплатное обучение в «‎Кванториуме» 14.04.2021, 15:570 Свежие огурцы подешевели в Псковской области почти на 25%
14.04.2021, 15:550 Юрий Сорокин полностью привился от коронавируса 14.04.2021, 15:490 Госдума приняла закон о льготах по ипотеке для многодетных 14.04.2021, 15:480 Видеофакт: Пал травы ликвидируют у «Электрона» в Пскове 14.04.2021, 15:370 17 собак не смогли уехать в Германию через «Бурачки»
14.04.2021, 15:300 Псковский театр драмы приглашает на лекции о Невском и республиканской традиции 14.04.2021, 15:261 Наталья Мельникова назвала бесценным прямой диалог с избирателями 14.04.2021, 15:200 Главврача Стругокрасненской больницы оштрафовали за грубые нарушения при закупке 14.04.2021, 15:100 Александр Братчиков считает удачным решением мостки в парке Строителей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.