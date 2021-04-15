Общество

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплату к дню Победы

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплату ко Дню Победы в апреле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПФР по городу Пскову и Псковскому району Псковской области.

В соответствии с указом президента России размер ежегодной денежной выплаты составит 10 000 рублей. Для ее получения бывшие фронтовики должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать на территории России. По состоянию на 1 апреля 2021 года в эту категорию входят 94 человека.

Данная выплата будет доставлена одновременно с апрельской пенсией.