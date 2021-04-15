Общество

Возбудителя опасной болезни выявили у цыпленка в Псковской области

Специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики Псковской областной ветлаборатории в материале от цыпленка породы «Голошейка» выявили ДНК возбудителей микоплазмоза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.



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«Респираторный микоплазмоз (болезнь воздухоносного мешка) – инфекционное заболевание кур и индеек, характеризуется поражением воздухоносных мешков и хроническим течением, - отметили в ветлаборатории. - Потери от болезни значительны и определяются гибелью птиц и эмбрионов, задержкой развития и роста цыплят, высоким процентом вынужденного убоя, а также снижением приростов массы тела и яйценоскости. Симптомами микоплазмоза у цыплят являются трахеальные хрипы и ринит».

Как правило, вспышки заболеваемости регистрируются чаще в весенне-осенний период и в хозяйствах, где не соблюдаются условия содержания кур в помещениях, объяснили в медучерждении.

«Опасен ли микоплазмоз кур для человека? Нет, не опасен. Однако мясо кур необходимо обязательно подвергать хорошей проварке. Субпродукты и пораженные органы подвергать сжиганию. Мясо погибших птиц употреблять в пищу категорически запрещено», - добавили в ветлаборатории.