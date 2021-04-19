Общество

Более тонны макулатуры собрал завод «Псков-Полимер» в поддержку бездомных животных

Предприятие «Псков-Полимер» 16 апреля приняло участие в городской экологической акции «Сдайте макулатуру - накормите бездомных животных!». Об этом сообщил в свое инстаграм-аккаунте директор предприятия, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

«Мы внесли свою лепту и передали активистам движения "Экомышление" 1200 кг макулатуры. Все средства, вырученные от ее реализации, пойдут на покупку продуктов для двух зоозащитных организаций: "Шанс" и "Лесопилка"», - уточнил он.

Напомним, экологическая акция «‎Сдайте макулатуру - накормите бездомных животных!» проходила 16 и 17 апреля на парковках гипермаркетов «‎Лента» и «‎Империал» в рамках проекта «Экомышление».

Ключевой спонсор проекта - псковский завод «Титан-Полимер». Также партнерами акции выступили «Мехуборка» (Псков), Российское экологическое движение и АСПО Псков.