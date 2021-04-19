Общество

В Псковской области отменили запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер

Запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер в Псковской области отменили с 19 апреля. Это связано с нормализацией гидрологической обстановки на акватории водных объектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор области — председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона Михаил Ведерников.

Отметим, запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер ввели 29 марта в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах.