Общество

Более 1000 членов псковских избиркомов прошли профессиональную переподготовку

Члены избирательных комиссий Псковской области прошли профессиональную переподготовку. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, члены территориальных и участковых избирательных комиссий Псковской области со 2 по 31 марта повышали свою квалификацию по дополнительной программе «Организация деятельности участковой избирательной комиссии». Программа включала в себя 12 обучающих курсов с общим объемом 18 аудиторных часов.

Для обучения использовались две формы – заочная (дистанционная), и очная форма: проведение обучающих семинаров на территориях муниципальных образований Псковской области.

На семинарах рассматривались вопросы организации работы участковых комиссий с момента начала осуществления избирательных действий до дня, предшествующего дню голосования, особенности работы УИК при совмещении выборов, основные моменты в работе по уточнению списков избирателей и при подсчете голосов. Также обсуждали работу УИК в периоды приема заявлений о голосовании по месту нахождения – механизм «Мобильный избиратель», применение видеонаблюдения на участках, основные моменты по информированию избирателей.

По итогам освоения программы 1051 человек получили сертификаты о прохождении обучения.