Общество

Совет по взаимодействию с ветеранскими организациями Пскова рассмотрел актуальные вопросы

Заседание Совета по взаимодействию с общественными организациями ветеранов Пскова под председательством главы города Елены Полонской состоялось в зале Псковской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, руководители и представители городских общественных ветеранских организаций, администрации Пскова, территориального управления социальной защиты города, Фонда соцстрахования и сотрудники гордумы.

Глава города Елена Полонская, открывая заседание, отметила, что в 2021 году оно впервые проводится в режиме офлайн. До этого проходили онлайн-встречи, на которых рассматривались важные вопросы, которые нужно было решать в оперативном порядке. Она также представила всем председателя Псковской городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, полковника запаса Виктора Андреева.

Присутствующие обсудили вопросы организации деятельности совета ветеранов и его взаимодействия с городскими властями. В числе рассмотренного: получение льгот, обеспечение санитарно-курортными путевками ветеранов и пенсионеров, празднование грядущего Дня Победы, внесение изменений в состав совета, работа со СМИ и другое.

Начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов озвучил предварительный план празднования Дня Победы.

Глава муниципалитета также рассказала о ключевых городских мероприятиях: ремонте дорог и городских магистралей, строительстве детских садов, отметив, что власти учитывают мнение общественной организации ветеранов, которая является надежным помощником и инициатором многих проектов, направленных на улучшение жизни города.