Антон Минаков прогнозирует всплеск активности мошенников накануне 9 мая

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков призвал пожилых псковичей не вестись на уловки мошенников. Как он отметил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, на территории региона активизировались мошенники, которые в преддверии Дня Победы пытаются нажиться на пожилых людях и инвалидах.
За две недели в региональное отделение поступили три жалобы на мошенников. «Поэтому хотелось бы призвать псковичей. Пожалуйста, будьте бдительны, не сообщайте никому свои личные данные, не открывайте двери незнакомым людям. А молодое поколение прошу поговорить со своими дедушками, бабушками. Предупредите их, что не стоит попадаться на удочку мошенников, - добавил гость студии. - А людей, которые наживаются на ветеранах, инвалидах и пенсионерах, я не могу назвать людьми».