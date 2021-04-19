Общество

Антон Минаков прогнозирует всплеск активности мошенников накануне 9 мая

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков призвал пожилых псковичей не вестись на уловки мошенников. Как он отметил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, на территории региона активизировались мошенники, которые в преддверии Дня Победы пытаются нажиться на пожилых людях и инвалидах.

«Недавно приехал со встречи с пенсионеркой с Завеличья. Это не первый случай, когда ко мне обращаются пенсионеры или инвалиды по поводу того, что в городе работают аферисты. Пользуясь тем, что впереди День Победы, под видом того, что государство планирует сделать какие-то выплаты, аферисты собирают их личные, паспортные данные и образцы подписи. Прогнозирую, что, чем ближе 9 мая, тем больше будут мошенники активизироваться», - отметил Антон Минаков.

За две недели в региональное отделение поступили три жалобы на мошенников. «Поэтому хотелось бы призвать псковичей. Пожалуйста, будьте бдительны, не сообщайте никому свои личные данные, не открывайте двери незнакомым людям. А молодое поколение прошу поговорить со своими дедушками, бабушками. Предупредите их, что не стоит попадаться на удочку мошенников, - добавил гость студии. - А людей, которые наживаются на ветеранах, инвалидах и пенсионерах, я не могу назвать людьми».