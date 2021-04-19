Общество

Более 200 нуждающихся псковских семей получили поддержку в рамках акции «Дари еду»

В течение года благотворительный фонд «Добрый город» сотрудничает с благотворительным проектом «Дари еду!». Начиная с апреля прошлого года, в магазинах одной из торговых сетей в Пскове установлены специальные боксы, куда покупатели могут пожертвовать продукты питания и предметы первой необходимости.

За это время удалось собрать, распределить по наборам и передать нуждающимся 1 746,312 кг продуктов на общую сумму 100 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

«Добрый город» поблагодарил своих партнеров - некоммерческие организации и инициативные группы Пскова и Псковской области, которые взяли на себя непосредственную передачу продуктовых наборов. Отдельные слова благодарности фонд адресовал волонтерам, которые забирают продукты из магазинов и сортируют их для раздачи.

«В такой трудный для всего мира год нам удалось поддержать более 200 семей. Надеемся, в 2021 году мы будем еще активнее и сможем собрать еще больше продуктовых наборов», - сообщили в организации.

Добавим, благотворительный проект «Дари еду!» с октября 2016 года оказывает помощь продуктами питания людям, в сложной жизненной ситуации, устанавливая специальные боксы в торговых центрах и продуктовых супермаркетах, куда покупатели могут пожертвовать продукты.